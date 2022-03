Schianto tra un’auto e una moto, ferito un 52enne a Villa di Serio

Uno scooter di grosse dimensioni e una macchina sono rimasti coinvolti in un incidente stradale nel pomeriggio di domenica 6 marzo, intorno alle 17.30. Un motociclista di 52 anni, non residente nella Bergamasca, è caduto dalla sua due ruote ed è finito a terra. Sul posto un’ambulanza che ha trasferito l’uomo in ospedale, oltre agli agenti della Polizia Locale Unione sul Serio che si è occupata dei rilievi del caso.