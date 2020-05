Scivola sul sentiero per il Tagliaferri

Soccorso con l’elicottero, grave 26enne Intervento d’urgenza in Val di Scalve alle 10 di sabato 23 maggio.

Da Bergamo si è alzato in volo alle 10.30 l’elicottero diretto in Val di Scalve per soccorrere un ragazzo di 26 anni che è scivolato nella zona del passo del Belviso (tra la valle del Gleno e quella del Belviso al confine con la provincia di Sondrio) su un sentiero diretto al rifugio Tagliaferri dove è presente uno strato di neve.

Il ragazzo che era con lui ha allertato i soccorsi. Le sue condizioni sarebbero piuttosto gravi, è stato ricoverato agli Spedali Civili di Brescia in codice rosso.

