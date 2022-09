Scivola su un sentiero a Oneta, elicottero in azione per una 60enne - Foto

Il recupero con il verricello

Subito sono stati attivati i soccorsi: la centrale ha allertato il Soccorso alpino e i Vigili del fuoco. Sul posto anche l’elisoccorso di Bergamo di Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza. Dopo la valutazione sanitaria, la donna è stata raggiunta, messa in sicurezza e portata in un punto adatto per essere recuperata con il verricello. Infine, è stata portata in ospedale, a Piario: le sue condizioni non sono fortunatamente gravi.