Scontro nella galleria Montenegrone

Due auto coinvolte, traffico rallentato I Vigili del fuoco del comando di Bergamo sono intervenuti per un incidente stradale all’interno della galleria Montenegrone, venerdì 29 gennaio intorno alle 17.30.

Un automobilista ha perso il controllo della sua vettura coinvolgendo un’altra macchina.

Fortunatamente non si segnalano gravi feriti ma la galleria è stata chiusa per permettere i soccorsi e la messa in sicurezza della carreggiata.Sul posto anche tre ambulanze: a rimanere coinvolti nell’incidente 5 persone. I Vigili del fuoco hanno bonificato la zona compromessa e inevitabili le code nella zona.

