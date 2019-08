Selvino, Audi A5 contro un muro

Coppia di milanesi finisce in ospedale L’incidente oggi pomeriggio, domenica 11 agosto, lungo la strada per Rigosa. marito e moglie non sono gravi.

Incidente oggi pomeriggio, domenica 11 agosto, a Selvino. Un’auto è finita contro un muro e i due occupanti, marito e moglie di 44 e 43 anni, sono rimasti feriti. Lo schianto poco prima delle 16 in via Cardo, la strada che porta Rigosa. Le cause sono ancora in via di accertamento, fatto sta che la vettura, un’audi A5, è uscita di strada ed è finita contro un muro. Nessun altro mezzo è stato coinvolto. Marito e moglie sono stati portati in codice giallo all’ospedale «Papa Giovanni» di Bergamo (lei in elicottero, lui in ambulanza): le loro condizioni non sono gravi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA