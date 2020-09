Sfonda una recinzione e finisce nel prato

Al volante del fuoristrada un 59enne, illeso L’incidente è avvenuto a Premolo e sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco.

Molto probabilmente per una manovra sbagliata il suo fuoristrada ha sfondato una recinzione e ha fatto un balzo di circa due metri finendo nel prato sottostante. L’incidente è avvenuto martedì 29 settembre in via Botta a Premolo.

Grande spavento per l’uomo al volante dell’auto, un 59enne, che è uscito dall’abitacolo senza riportare ferite, ma è comunque stato trasportato in ospedale a Bergamo per alcuni controlli.

I Vigili del fuoco di Clusone sono intervenuti per recuperare l’auto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA