Si sente male nel bosco, elicottero in azione a Nese - Foto e video

Una persona è stata soccorsa a Nese dai Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e dai Saf della centrale di Bergamo in collaborazione con il personale dell’elisoccorso.

L’intervento nella mattinata di giovedì 1° settembre: ad essere soccorso per un malore un uomo di 82 anni che è stato trasferito all’ospedale di Bergamo in condizioni fortunatamente non gravi.