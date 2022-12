Sorpresa a Castione: Capossela suona e canta al piano con Mollica-Video

Tra le sorprese del Natale ai piedi della Presolana, succede che il celebre cantante Vinicio Capossela venga a trovare un amico di vecchia data, Vincenzo Mollica, cerchi un pianoforte per fargli sentire alcune canzoni e i due si trovino per una serata nata in quattro e quattr’otto all’hotel Milano di Bratto. Il giornalista Vincenzo Mollica da diversi mesi risiede con la moglie a Bratto, amata meta delle sue vacanze da decenni ma ormai sua prima casa. Si è prestato di recente anche come testimonial della ventesima edizione dei mercatini di Natale, andati in scena a Castione tra novembre e dicembre. Per Natale il cantautore Capossela, suo amico di vecchia data, è venuto a fargli visita all’ombra della Presolana. Voleva fargli sentire alcuni brani, ma in casa di Mollica non c’è un pianoforte.