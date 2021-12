Malore al volante: si ribalta con l’auto, 84enne muore a Onore Lo schianto nel tardo pomeriggio di mercoledì 1 dicembre sulla provinciale. Vittima un uomo di 84 anni. Coinvolte altre due auto: tre donne a bordo, non sono gravi.

Tragico incidente stradale mercoledì 1 dicembre a Onore, sulla strada provinciale in località Ombregno. Verso le 18, secondo una prima ricostruzione, una Fiat Panda condotta da un pensionato di 84 anni di Bratto – che viaggiava da solo – avrebbe prima tamponato una vettura, poi si sarebbe ribaltata sulla corsia di marcia opposta e sarebbe finita contro un’altra auto.

L’uomo purtroppo è deceduto: stando ai primissimi accertamenti, potrebbe aver perso il controllo della sua auto a causa di un malore. Sulle altre due auto viaggiavano in tutto tre donne: per loro non ci sono state conseguenze gravi. Sul posto i mezzi del soccorso sanitario – ambulanza del Corpo volontari Presolana e automedica – con i vigili del fuoco e i carabinieri. Articolo in aggiornamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA