Val di Scalve, due interventi del Soccorso alpino: in volo anche l’elicottero Gli uomini della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino lombardo in azione verso le 11.30 di domenica 13 febbraio.

Due interventi quasi in contemporanea, domenica 13 febbraio, entrambi intorno alle 11.30. Il primo ha riguardato un soccorso a un’escursionista di 45 anni di Mariano Comense che si è infortunato sul Pizzo Camino, nel territorio del comune di Azzone; l’intervento è stato compiuto dall’elisoccorso di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato da Caiolo in Valtellina, l’uomo è stato portato agli Spedali Civili di Brescia, non è grave.

Pochi minuti dopo, lungo il sentiero n. 403 che conduce al rifugio Albani, una giovane escursionista si è fatta male a una caviglia e non era più in grado di proseguire. La squadra, composta dai tecnici della Stazione di Schilpario e del Centro operativo di Clusone, è salita con la seggiovia, messa a disposizione dai gestori degli impianti di Colere. I soccorritori hanno raggiunto la ragazza, l’hanno valutata sotto l’aspetto sanitario, poi l’hanno stabilizzata e imbarellata, infine trasportata con una serie di calate all’ambulanza, per il trasferimento in ospedale. L’intervento è finito intorno alle 14.30.

