Val Seriana, incidente sulla Provinciale

Frontale tra due auto: quattro i feriti Lo schianto intorno alle 18 di domenica 29 dicembre prima di Gazzaniga. Sul posto cinque ambulanze e i carabinieri.

Incidente nella serata di domenica 29 dicembre lungo la strada provinciale 671, quella della Val Seriana, poco prima di Gazzaniga, in territorio di Albino. Due auto si sono scontrate frontalmente intorno alle 18 e quattro persone sono rimaste ferite. Lo schianto a causa di un sorpasso. Delle quattro persone coinvolte, tre sono giovani di 29, 30 e 33 anni e una terza è una ragazza di 28. Nessuno è grave: le persone coinvolte sono state soccorse in codice verde e in codice giallo. Sul posto cinque ambulanze, oltre ai carabinieri.

