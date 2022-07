Valbondione, coppia di giovani escursionisti ritrovati nella notte, illesi

Nella notte tra sabato e domenica sono stati ritrovati illesi due escursionisti , un ragazzo e una ragazza di 31 e 28 anni residenti in provincia di Bergamo . Erano partiti all’alba dal rifugio Brunone e avevano intenzione di compiere la traversata delle sei cime , nelle Orobie bergamasche.

Intorno alle 2.30 di sabato notte il segnale telefonico è ricomparso e i due escursionisti sono stati localizzati. Avevano deciso di cambiare percorso e di scendere sul versante valtellinese, in Val d’Arigna, tra Punta Scais e il Pizzo Porola questa decisione ha rallentato i tempi del rientro, ma non hanno potuto avvisare perché il telefonino non prendeva.