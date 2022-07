Due alpinisti bloccati in parete e un ragazzo perso nel bosco: lavoro notturno del Soccorso alpino

Sono stati addirittura tre gli interventi che stanotte hanno impegnato i tecnici del Soccorso alpino orobico, tutti con esito positivo: a Colere sulla parete Nord della Presolana , sulla via Grande Grimpe, due ragazzi veronesi del 1996 e del 1997 erano incrodati per un problema con le corde e a un certo punto, trovandosi in difficoltà, hanno deciso di chiedere aiuto .