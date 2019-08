La moto coinvolta nell’incidente tra Castione e Onore in Val Seriana (Foto by Giuliano Fronzi)

Valle Seriana, auto contro moto - Foto

Un ferito e code tra Onore e Castione L’incidente è avvenuto alle 11 di sabato 10 agosto.

Il ferito un 20enne a bordo della moto è stato portato in codice giallo in ospedale, le sue condizioni non sarebbero gravi. Il ragazzo è caduto violentemente a terra dopo essersi scontrato con un’auto sulla quale viaggiavano un uomo di 72 anni e una donna di 67. Ancora non chiara la dinamica di quanto accaduto.

L’auto coinvolta nell’incidente tra Castione e Onore in Valle Seriana

(Foto by Giuliano Fronzi)

Sul posto un’ambulanza e un’auto medica per i soccorsi, mentre per i rilievi è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Clusone.

