L’eredità della pandemia, una rete di esperti contro il disagio giovanile

Assistenza per i giovani e le famiglie

«In questo modo abbiamo potuto mettere insieme pediatri, medici di base e specialisti per provare a costruire insieme una equipe allargata», spiega Monica Altobelli, pediatra e membro del gruppo. Obiettivo di questo percorso è coinvolgere i servizi specialistici presenti sul territorio nella sperimentazione di un’équipe allargata che renda più efficiente l’assistenza ai ragazzi e alle loro famiglie. La prima tappa del progetto ha visto il coinvolgimento di servizi come Neuropsichiatria infantile, Consultorio familiare, Servizio adolescenti, SerD e Cps appartenenti alla Asst Bergamo Est, oltre che quello della Società servizi sociasanitari Val Seriana e degli sportelli psicologici interni agli Istituti comprensivi. Nelle prossime settimane ci sarà un ulteriore allargamento della rete, intercettando altri servizi sanitari, servizi educativi e realtà associative e di volontariato presenti sul territorio. «Tutte queste realtà sono coinvolte in un lavoro di condivisione che sta procedendo ormai da un anno e in cui stiamo credendo profondamente, nonostante abbiamo background e ruoli diversi. Nella consapevolezza che questo è un momento cruciale per mettere in atto dei cambiamenti concreti e per promuovere sul territorio un primo esperimento di lavoro integrato e multidisciplinare che ha come oggetto il disagio giovanile».