Beatrice, tedofora con una storia a lieto fine

Dal coma farmacologico e una lunga riabilitazione a una delle tappe più simboliche delle Olimpiadi: la Fiamma di Milano-Cortina 2026. La storia di Beatrice Testa, 22 anni, scelta come tedofora dopo aver sconfitto una malattia rara, è un messaggio di speranza e rinascita. Il servizio di Monica Armeli.