Città Alta, la prima apertura al pubblico dell'antica Fontana del Lantro

E' tornato visitabile uno dei luoghi più suggestivi della «Bergamo sotterranea»: sono riprese infatti le aperture al pubblico della Fontana del Lantro in via della Boccola, in Città Alta, grazie alla collaborazione tra il Comune e il Gruppo speleologico bergamasco «Le Nottole». Dopo il perfezionamento della convenzione per la gestione della fontana con visite guidate e i lavori di manutenzione straordinaria sulla griglia della passerella, è partito il calendario delle otto aperture libere e gratuite di questa straordinaria cisterna di origine antichissima, tutte pomeridiane con orario dalle 14,30 alle 18,30, che proseguiranno fino a ottobre ogni domenica di fine mese (31 maggio, 28 giugno, 26 luglio, 30 agosto, 27 settembre e 25 ottobre), oltre a sabato 15 agosto. L'accesso è regolato per garantire la sicurezza dei visitatori: gruppi contingentati (massimo 15 persone per volta), obbligo di scarpe chiuse con suola antiscivolo e alcune limitazioni legate alla natura del sito. Le aperture del 2026 si inseriscono in un percorso consolidato che negli ultimi anni ha registrato un interesse crescente: nel 2025 sono stati quasi 3.200 i visitatori, con un incremento del +132% rispetto al 2024, a conferma della forte attrattività di questo luogo. Il servizio di Bergamo Tv con le immagini di Beppe Bedolis e l'intervista a Massimo Glanzer.