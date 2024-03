Ladri in casa di Elide Fumagalli: «Mi hanno rubato le mie fiabe»

Ladri in casa della scrittrice Elide Fumagalli . Paola Abrate ha raccolto il suo accorato appello: « Restituitemi le mie fiabe » e lo ha diffuso attraverso BergamoTg.

Negli hard disk sottratti alla scrittrice c’erano 30 anni di lavoro e alcune delle ultime creazioni pronte per andare in stampa: «Mi hanno portato via un pezzo di vita».