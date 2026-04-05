Lago d'Iseo, il livello dell'acqua è a 15 centimetri sotto la media del periodo

Suscita qualche timore, in vista della stagione irrigua, il livello dell'acqua nel lago d'Iseo. In questi giorni è a 15 centimetri sotto la media stagionale. Pure gli operatori turistici attendono un aiuto dallo scioglimento della neve in quota e dalle precipitazioni primaverili.
Suscita qualche timore, in vista della stagione irrigua, il livello dell'acqua nel lago d'Iseo. In questi giorni è a 15 centimetri sotto la media stagionale. Pure gli operatori turistici attendono un aiuto dallo scioglimento della neve in quota e dalle precipitazioni primaverili.