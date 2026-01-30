Burger button
30 Gennaio 2026
BergamoTv

«Mobilità sicura». Parte la campagna sulle strade per il rispetto delle regole

«Il bello di vedere l'alba è sapere che non sarà l'ultima». È lo slogan, forte, che appare sui poster che saranno posizionati sulle strade della provincia di Bergamo. Una campagna per la sicurezza più che mai attuale e necessaria visto il numero di incidenti mortali che si registrano sul territorio. Due negli ultimi 12 giorni.
Gli ultimi due casi in città, quello a Portanuova con il medico Francesco Benedetti travolto sulle strisce o quello di due giorni fa in Borgo Palazzo con Angela Varzaru falciata mentre era in sella allo scooter.

Vittime di un comune denominatore: il passaggio con il semaforo rosso dei mezzi che hanno provocato l'incidente e la morte. Distrazione o noncuranza del codice della strada fa ora poca differenza. Gesti senza ritorno e vite spezzate in un solo istante. Nel 2025 la polizia locale ha comminato 167 multe a chi è passato col rosso. Ecco quindi in arrivo i maxi poster che a breve tappezzeranno le strade di città e provincia: si tratta della campagna «Mobilità Sicura», coordinata dalla Provincia. Il servizio di Simona Befani.

di Simona Befani
30 Gennaio 2026 - lettura 01:56.