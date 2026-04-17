Rugby, Bergamo espugna Rovato e avvicina i playoff promozione

La partita più bella della stagione nel momento più importante dell'anno: nello scontro diretto di Rovato tra le seconde in classifica, sorretta in trasferta da un numeroso e rumoroso pubblico, l'Italian Floor Design Rugby Bergamo travolge 36-21 i padroni di casa e resta solitaria sulla piazza d'onore a -1 dalla capolista Bologna. Per 60 minuti i giallorossi hanno tenuto a 0 il punteggio degli avversari, concedendo tre mete soltanto nel rilassamento finale: 26-0 la prima frazione con mete di Rosa, Delcarro e due volte di Bassi, poi ad inizio ripresa a segno anche Roselli e Colombo per mettere in ghiaccio la vittoria con bonus in ampio anticipo. Nell'ultimo turno di campionato, domenica 3 maggio allo Sghirlanzoni di Bergamo arriverà Pieve ottava in classifica mentre Bologna se la vedrà con la cadetta di Colorno, quinta della classe: per la prima sarà promozione diretta in serie A mentre la seconda accederà ai playoff. Il servizio di Matteo De Sanctis per Bergamo Tv con le interviste all'head coach Roberto Schipani, a capitan Davide Orlandi e all'mvp della partita Ernesto Colombo.