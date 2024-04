Bergamo, terza spaccata in tre anni per una profumeria del centro

Un 25 aprile amaro quello vissuto dai titolari della profumeria «Trasparenze» in pieno centro a Bergamo. L'allarme scattato di notte , la corsa al negozio e poi la brutta sorpresa. La vetrata sfondata, la cassa aperta , e molti profumi scaraventati a terra . Per la profumeria si tratta del terzo colpo in tre anni , ma sono stati numerosi gli esercizi commerciali che hanno subito lo stesso trattamento, una decina di casi in pochi mesi.

Il servizio di Paola Abrate .