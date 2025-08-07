Truffe agli anziani. Casati: «Dubitate di chi vi chiede denaro o entra in casa. Chiamate il 112»

Soprattutto periodo estivo gli anziani restano vittima di truffe nelle quali viene estorta fiducia e denaro. Solo a giugno e luglio a Bergamo e provincia ne sono state segnalate alle forze dell'ordine 39, 9 prese in carico dalla Questura e 30 dai carabinieri Le vittime sono tutte over 65 che sono state incastrate o da falsi tecnici di Acqua e gas, o da falsi poliziotti o carabinieri, o ancora con telefonate fraudolente nelle quali si chiede denaro. È necessario prendere coscienza che non bisogna mai fidarsi, mai fare entrare in casa nessuno e mai consegnare denaro. Il servizio di Simona Befani.