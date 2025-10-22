Morì a 6 anni cadendo dall'altalena a Villongo. Chiesto il rinvio a giudizio per i 5 indagati

Ritaj Lahmar, di 6 anni, morì il 2 settembre 2024 sbalzata e poi travolta da una altalena per disabili nel parco giochi Agostinelli di Villongo. Una altalena ammalorata e che quindi usata impropriamente ha causato la morte della piccola. Il pm Letizia Aloisio ha chiesto il rinvio a giudizio per tutti e cinque gli indagati. Dopo la chiusura delle indagini tutti hanno depositato memorie (tranne Zappella) e sono stati sentiti, ma la pm non ha cambiato idea sulle responsabilità ed ha chiesto il rinvio a giudizio per omicidio colposo in cooperazione, per negligenza, imprudenza,e imperizia. Il servizio di Simona Befani.