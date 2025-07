Volley Bergamo, il 6 agosto via alla stagione con il raduno

Mercoledì 6 agosto scatta la preparazione precampionato del Volley Bergamo: ci saranno Roberta Carraro e Alessia Bolzonetti, Federica Ferrario e Jenny Mosser, Aurora Micheletti, Denis Meli e Ailama Cese Montalvo. Sarà questo il gruppo che si metterà subito agli ordini dell'allenatore Carlo Parisi e del suo staff. Per vedere a Bergamo Chidera Eze e Martina Armini si dovrà attendere lunedì 11 agosto, quando si uniranno al gruppo anche le neocampionesse del mondo universitarie a cui sono stati dati alcuni giorni di riposo dopo le fatiche estive in maglia azzurra.

Ci saranno tre novità sin dal primo giorno di questa fase di preparazione, vale a dire tre atlete del nuovo settore giovanile rossoblù, nato dall’unione con Chorus Volley Bergamo Academy. Si tratta di Ebosetale Praise Alemenzohu e Arianna Milesi, entrambe classe 2010, e Benedetta Frambrosi, classe 2009, che faranno parte della batteria delle schiacciatrici per i prossimi due mesi. Kendall Kipp, Monique Strubbe, Emilia Weske, Linda Manfredini e Michaela Mlejnkova resteranno invece aggregate alle rispettive nazionali. Sarà un inedito Monday Night ad aprire il campionato di serie A1 di pallavolo femminile: per il Volley Bergamo debutto in trasferta lunedì 6 ottobre contro Milano, poi il 12 ottobre l'esordio casalingo contro la neopromossa San Giovanni in Marignano in un girone d'andata che, come la scorsa stagione, vedrà otto trasferte su tredici incontri. Il servizio di Matteo De Sanctis per Bergamo Tv.