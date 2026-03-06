Burger button
C’era anche Angelo Zanotti, ex atleta paralimpico gornese, alla cerimonia di apertura della Paralimpiadi Milano Cortina 2026. A Verona, all’interno della splendida arena, teatro dello show di apertura, ha infatti avuto l’onore di portare il tricolore insieme ad altri atleti.

In giornata inoltre era stato anche tra i tedofori che si sono avvicendati tra le vie della città veronese con la fiamma olimpica tra le mani. Non vedente, classe 1967 e fisioterapista di professione, con gli sci ai piedi ha vinto due ori nel 1998 alle Paralimpiadi di Nagano, in Giappone.

Fabiana Tinaglia
di Fabiana Tinaglia
6 Marzo 2026 - lettura 00:15.