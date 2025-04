Clusone candidata al «Best Tourism Villages 2025» per i Borghi più belli del mondo

Tre gioielli del territorio alla conquista del mondo in quanto scrigni preziosi di cultura, arte, natura, identità e tradizioni millenarie: è caccia al titolo di Best Tourism Villages 2025. Clusone, Bellano e Monte Isola sono i 3 Comuni sotto i 15mila abitanti stati scelti da Regione Lombardia per rappresentare l'Italia nel concorso internazionale dell'agenzia delle Nazioni Unite per il turismo. L'esito della selezione sarà reso noto nell'ultimo trimestre dell'anno: nel frattempo potranno accedere a un circuito globale di promozione, scambio di buone pratiche e percorsi di valorizzazione.

Dal lago di Como al lago d'Iseo passando per l'Alta Valle Seriana: tutti fanno parte della rete dei «Borghi più belli d'Italia», dispongono di Infopoint ufficiali, partecipano attivamente a progettualità regionali come il bando «Lombardia Style» e mostrano una crescita costante sia dell'offerta ricettiva sia delle presenze turistiche. Con i suoi 8.575 abitanti, Clusone è nota per il celebre affresco della Danza Macabra e per l'ingegnoso orologio planetario Fanzago. Il servizio di Bergamo Tv con l'intervista al vice sindaco Roberto Balduzzi.