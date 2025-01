Fubal, dall'8 gennaio il nuovo gioco de L'Eco di Bergamo

Una nuova iniziativa de L''Eco di Bergamo rivolta agli appassionati di calcio, e in particolare dei colori nerazzurri. Mercoledì 8 gennaio prende il via "Fùbal", il gioco che fino al 31 maggio sfida i tifosi a pronosticare i risultati delle partite dell'Atalanta di campionato, Coppa Italia e Champions League, ma anche il marcatore, il migliore in campo e non solo. Ecco i principali dettagli da Fabrizio Fustinoni, project manager dell'iniziativa.