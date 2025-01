Pignolo, la Ztl che fa discutere

Un uomo aggredito per aver semplicemente chiesto ad un motociclista di rispettare le norme in una strada che dovrebbe essere a traffico limitato, ma che di fatto è più trafficata di una via a libero scorrimento. Siamo nel quartiere Pignolo, a Bergamo, che con fatica nel tempo è riuscito a rinascere con nuove attività e residenze. La tensione è tanta e parte più che altro da una Ztl che di fatto da qualche anno sembra non avere più ragione di esistere, visto che viene concesso il passaggio anche i turisti ospiti dell'albergo in via Tasso. Mai così tante auto si vedono passare a velocità in una strada oggi ancor più stretta a seguito del cantiere aperto per la riqualificazione nell'ex principe di Napoli.