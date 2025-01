Pnrr, scadenza nel 2026: in Bergamasca ancora aperto il 37% dei cantieri

Inizia il conto alla rovescia per i cantieri del Pnrr che dovranno concludersi entro il 2026. In Lombardia si parla di oltre 40mila cantieri per 19 miliardi di euro: 6 miliardi e mezzo per la transizione ecologica, 3,4 miliardi per nuove strade e ferrovie, 3,7 per la ricerca, quasi 3 miliardi epr la salute, poco più di un miliardo per la digitalizzazione. In Bergamasca si contano 4731 progetti per un miliardo e 140milioni di euro. Attualmente ne è stato realizzato il 63%, sei su dieci.