Atalanta Store, parla il tedesco Gosens

«L’Atalanta c’è, e vuole l’Europa»

Mercoledì pomeriggio al centro sportivo Bortolotti di Zingonia l'Atalanta ha iniziato la marcia di avvicinamento alla sfida di domenica pomeriggio contro la Sampdoria. Andrea Masiello è rientrato in gruppo mentre Rafael Toloi si è allenato ancora a parte: la presenza del difensore brasiliano è in dubbio come quella tra i blucerchiati di Fabio Quagliarella, capocanonniere della serie A, anche lui acciaccato. Più di mille i tifosi nerazzurri che hanno già comprato il biglietto per il settore ospiti di Marassi. E sempre mercoledì all'Atalanta Store di via Tiraboschi ha parlato anche l'esterno sinistro tedesco Robin Gosens: eccolo ai microfoni di Bergamo Tv nell'intervista di Simone Masper.

