Avrà il numero 23, si presenta con il titolo di Miss Sorriso Lombardia ma anche di Miss Bergamo e di Miss Club Amici dell'Atalanta conquistati a inizio giugno in occasione della due giorni della Camminata Nerazzurra. Tra l'altro è stata proprio lei poco dopo ad indossare la classica divisa casalinga nerazzurra alla presentazione delle nuove maglie dell'Atalanta. Patrizia Bendotti, 20 anni, di Lovere, è l'unica bergamasca delle finaliste di Miss Italia 2018, giunta alla 79ma edizione. Lunedì, in occasione della diretta televisiva su La7, condotta da Francesco Facchinetti e Diletta Leotta, in onda dagli studi Infront di Milano a partire dalle 21:10, sarà possibile esprimere il proprio voto con telefono fisso (89.41.00) o sms (47.70.471). Dopo la presentazione di tutte le Miss, ne resteranno in gara 15, poi 10, 5, 3 e infine 2. In tutte le fasi voteranno sia il pubblico da casa che la giuria in studio salvo che nella selezione delle cinque miss quando voteranno soltanto i giurati con espressione palese delle loro preferenze. Giuria composta dai presidenti Massimo Lopez e Tullio Solenghi insieme a Maria Grazia Cucinotta, Pupo, l'ex nuotatore Filippo Magnini, lo scrittore Andrea Scanzi e lo chef Alessandro Borghese. A Bergamo il titolo manca dal 1990 quando vinse l'allora 18enne studentessa Rosangela Bessi di Romano di Lombardia: ecco l'intervista della loverese Patrizia Bendotti a Bergamo Tv all'inizio della sua avventura.

