Miss Italia, tre bergamasche alle prefinali

Ecco Emma, Patrizia e Silvia

Emma, Patrizia e Silvia, 18, 20 e 22 anni, di Bergamo, Lovere e Rogno. Sono le tre ragazze bergamasche delle duecento che si giocheranno l'ingresso alla finalissima di Miss Italia, in programma il 17 settembre negli studi televisivi di Infront a Milano e trasmessa in diretta su La7. Lunedì 3 settembre il tris bergamasco si trasferirà a Jesolo per le ultime selezioni insieme ad altre sette ragazze della Lombardia: martedì 4 settembre le 200 prefinaliste scenderanno a 60 mentre mercoledì 06 Settembre saranno scelte le 30 finaliste. Il servizio di Matteo De Sanctis per Bergamo Tv.

