Alpecorte, 51enne si sente male in quota: soccorso con il quad cingolato - Foto L’intervento della VI Delegazione Orobica a 1.400 metri di altezza per soccorrere un escursionista di 51 anni: salvo.

Il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico è intervenuto nella tarda serata di sabato 18 dicembre per soccorrere un uomo di 51 anni che si è sentito male nei pressi del rifugio Alpecorte. I tecnici della VI Delegazione Orobica sono stati allertati intorno alle 20,30 dalla centrale per soccorrere l’escursionista, a circa 1.400 metri di quota, nel territorio del comune di Ardesio.

Le squadre della Stazione di Valbondione sono salite con il mezzo quad cingolato: nell’ultimo tratto infatti c’era neve . Sul posto è arrivato l’elisoccorso di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), decollato da Caiolo in provincia di Sondrio. Attivati anche i Vigili del fuoco e l’ambulanza. L’escursionista è stato accompagnato dal rifugio al luogo in cui era atterrato l’elicottero e poi portato all’ospedale di Piario per accertamenti.

