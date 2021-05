Coprifuoco e riaperture, oggi si decide: verso l’allentamento delle misure La Cabina di regia sulle misure di contenimento del Covid è prevista nel pomeriggio di lunedì 17 maggio a Palazzo Chigi, subito dopo si riunirà il Cdm per il nuovo decreto.

La Cabina di regia sulle misure di contenimento del Covid è prevista alle 16 di lunedì 17 maggio a Palazzo Chigi. Parteciperanno, tutti in presenza, i ministri Daniele Franco, Roberto Speranza, Giancarlo Giorgetti, Stefano Patuanelli, Dario Franceschini, Maria Stella Gelmini, Elena Bonetti, il sottosegretario Roberto Garofoli, il coordinatore e il portavoce del Cts Franco Locatelli e Silvio Brusaferro.

«Io penso che si andrà in una direzione che terrà conto del miglioramento. Non so quale sarà esattamente il punto di equilibrio, ma sicuramente sarà nella direzione di un allentamento delle misure», ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, interpellato in merito alla possibilità che oggi, nella cabina di regia del governo, vengano allentate le restrizioni legate al Covid.

Il decreto sostegni-bis, invece, potrebbe vedere la luce in un Consiglio dei ministri tra mercoledì e giovedì. Prima di ultimarlo, infatti, Draghi vuole capire cosa e quanto potrà riaprire in Italia. E su questo base i numeri dei ristori potranno sensibilmente cambiare. La speranza, nel governo, è che quello della prossima settimana sia l’ultimo decreto sostegni. L’obiettivo, infatti, è procedere ad una riapertura progressiva da qui a fine giugno..

