Covid, tamponi in aeroporto e isolamento fiduciario: ecco l’ordinanza valida fino al 31 gennaio

Via ai tamponi negli aeroporti con l’ordinanza del ministro della Salute, Orazio Schillaci, in vigore dal giorno della pubblicazione in Gazzetta (in corso in queste ore) fino al 31 gennaio 2023. Chi entra in Italia dalla Cina dovrà presentare la certificazione di essersi sottoposto, nelle 72 ore antecedenti l’ingresso nel nostro Paese, a un test molecolare, o, nelle 48 ore antecedenti, a un test antigenico.