Draghi: «Non prorogheremo lo stato di emergenza. Basta mascherine Ffp2 a scuola»

«Il governo è consapevole del fatto che la solidità della ripresa dipende prima di tutto dalla capacità di superare le emergenze del momento. La situazione epidemiologica è in forte miglioramento, grazie al successo della campagna vaccinale, e ci offre margini per rimuovere le restrizioni residue alla vita di cittadini e imprese. Voglio annunciare che è intenzione del governo non prorogare lo stato d’emergenza oltre il 31 marzo » ha dichiarato il premier Mario Draghi nella serata di mercoledì 23 febbraio davanti alla platea degli imprenditori italiani al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.