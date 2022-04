Frana di Valgoglio, lavori in corso: aperto il passaggio per i mezzi di soccorso. Bonomelli: «Risposta immediata»

Sono in corso i lavori di ripristino della viabilità sulla strada provinciale 49 bis dopo la frana che nella mattinata del 26 aprile, a seguito delle intense piogge della notte, è caduta in corrispondenza dell’ultimo tornante che porta all’abitato di Valgoglio. I lavori sono stati affidati alla LCP Funi srl di Angolo Terme (Brescia) e avranno una durata di 45 giorni. Come primo intervento è stata formata una pista che consente, da giovedì, il transito dei mezzi di emergenza. L’impegno economico per via Tasso è di 250 mila euro.