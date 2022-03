Kiev sotto assedio, nuova notte di bombe. Oggi riprendono i colloqui tra Mosca e Kiev

Le notizie, in breve, sul conflitto in Ucraina.

Almeno due persone sono morte dopo che un edificio residenziale di Kiev è stato colpito in un attacco. I servizi di emergenza ucraini spiegano su Facebook che l’esplosione ha colpito un edificio di 15 piani nel quartiere di Sviatochine, nella parte occidentale della capitale, causando un grande incendio. L’esplosione ha fatto scoppiare tutti i vetri dell’immobile e di quelli vicini. Altre deflagrazioni sono state avvertite nella notte in cui è risuonato l’allarme aereo nella capitale. Oggi riprendono i colloqui tra le delegazioni di Mosca e Kiev. «Oggi adotteremo un nuovo pacchetto di sanzioni», «oltre seicento individui russi sono ora target delle misure», ma ancora «tutte le opzioni restano sul tavolo». Lo ha detto il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire arrivando all’Ecofin a Bruxelles. I premier di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia, si recheranno oggi a Kiev per incontrare il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

Un edificio residenziale colpito a Kiev, due morti. Oggi riprendono i colloqui tra Russia e Ucraina

(Foto di ROMAN PILIPEY) Le forze armate russe hanno preso il controllo dell’intero territorio della regione di Kherson, nell’Ucraina meridionale. Lo riferisce il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, citato dalle agenzie russe. «Le forze armate russe hanno preso il pieno controllo dell’intero territorio della regione di Kherson», ha affermato.

Mosca, occupata l’intera regione di Kherson, lo riferisce il portavoce del ministero della Difesa

A member of the Territorial Defense Forces LOPES

(Foto di MIGUEL A. LOPES) A Roma i colloqui tra il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan e il responsabile della politica estera del partito comunista cinese Yang Jiechi. «Serve la massima moderazione» ha detto Yang, esortando Cina e Usa a «gestire le divergenze» e chiedendo a Washington di smettere di screditare Pechino con informazioni false. A rendere difficili i colloqui di Roma, l’allarme lanciato dagli Usa secondo cui «la Cina è pronta a fornire armi alla Russia». Joe Biden valuta un viaggio in Europa.

Preoccupazione Usa «La Cina è pronta a dare armi a Putin»

Joe Biden

(Foto di MICHAEL REYNOLDS) Una condanna dell’intervento militare russo in Ucraina è contenuta in una lettera firmata da 4mila fra insegnanti, accademici, studenti, laureati e personale della prestigiosa Università statale ’Lomonosov’ di Mosca, la più antica della Russia. ’Condanniamo categoricamente la guerra che il nostro Paese ha scatenato in Ucrainà, si afferma nel documento. Intanto Maria Ovsiannikova, la donna che ha interrotto una diretta della tv di Stato russa con un cartello contro la guerra, attacca ancora il regime spiegando in un messaggio preregistrato che in Russia sono stati tutti «zombificati».

Docenti e studenti dell’Università di Mosca contro la guerra

Parigi

(Foto di YOAN VALAT) Il governo accelera le nuove misure contro l’aumento dei prezzi dell’energia. Fondi dall’extra gettito, ma niente scostamento. Probabile un Cdm in settimana per varare un decreto taglia-prezzi dei carburanti e delle bollette. Da più parti si invoca un meccanismo unico in Ue dove l’Austria propone di ridurre l’Iva.