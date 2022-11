Lombardia, Moratti si candida alle Regionali con il Terzo Polo

La notizia arriva a pochi giorni dalle dimissioni della vicepresidente ed assessora al Welfare di Regione Lombardia. «Insieme con Carlo Calenda e Matteo Renzi ho condiviso l’avvio di un percorso che mi vedrà candidata alla presidenza di Regione Lombardia - scrive Moratti in una nota –. Un progetto forte e attento ai territori, orientato a offrire una visione del futuro lombardo e nazionale capace di interpretare i mutamenti in atto ed affrontare le nuove sfide in arrivo. Una collaborazione che nasce sostenuta dall’ampia e consolidata rete civica a me vicina e dal Terzo Polo, ampiamente aperta all’adesione di tutti gli interlocutori politici, culturali, del terzo settore e delle associazioni, con i quali realizzeremo interessanti e positivi confronti per la costruzione di una coalizione vincente». Così l’ex vicepresidente della Lombardia, Letizia Moratti, che aggiunge: «Ringrazio Carlo Calenda e Matteo Renzi per l’appoggio di Azione ed Italia Viva. Inizia oggi un nuovo appassionante cammino per dare le risposte che la Lombardia merita».