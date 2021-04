Lombardia, verso le 110 mila dosi al giorno. Pfizer: a giugno il vaccino anti Covid per 12-15enni L’annuncio della vice presidente Letizia Moratti su Twitter. Intanto si calcola che una persona su 50 ha avuto contratto il virus nel mondo.

«La Regione Lombardia ha superato le 92 mila dosi di vaccino anti Covid somministrate ieri (mercoledì 28 aprile ndr), il 25% di tutte le inoculazioni del giorno in Italia, oggi si arriverà a circa 110 mila. Frutto del lavoro dei tanti vaccinatori lombardi e del modello ottimizzato degli hub, realizzato e coordinato da Guido Bertolaso». Lo scrive la vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, sul suo profilo Twitter nella mattinata di venerdì 29 aprile. Sono aperte, lo ricordiamo, le prenotazioni anche per la fascia 50-59 anni con esenzione per patologie.

In Italia sono 18.886.925 le dosi di vaccino somministrate in Italia pari all’84.3% delle 22.410.560 dosi distribuite alle regioni, con un incremento registrato nelle ultime ore sul sito ufficiale del governo di oltre due milioni di Pfizer (che sono al momento oltre 15,6 milioni).

Intanto l’azienda farmaceutica tedesca BioNTech ha annunciato che da giugno il suo vaccino anti-Covid, prodotto in collaborazione con Pfizer, sarà disponibile per la fascia d’età 12-15 anni. L’amministratore delegato dell’azienda, Ugur Sahin, ha detto al settimanale «Der Spiegel» di essere «nella fase finale» della preparazione per la domanda di approvazione all’Ema. La valutazione dei test «richiede in media da quattro a sei settimane», ha aggiunto. L’azienda farmaceutica americana invece Moderna ha annunciato che nel 2022 produrrà 3 miliardi di dosi del suo vaccino anti-coronavirus.

I dati sui vaccini arrivano nel giorno in cui la Johns Hopkins University ha dichiarato che sono quasi 150 milioni i casi di coronavirus nel mondo (149.242.187). Il che vuol dire che una persona su 50 ha avuto il Covid-19. Aumentano anche le vittime: sono 3.147.016 le persone che hanno perso la vita a causa del virus dall’inizio della pandemia.

