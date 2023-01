Papa Benedetto XVI, continua l’omaggio dei fedeli. Al funerale presenti presidenti e autorità religiose

Sono circa 25 mila i fedeli che nella mattinata di martedì 3 gennaio hanno reso omaggio al Papa emerito Benedetto XVI, la cui salma è esposta per il secondo giorno all’interno della Basilica di San Pietro. I dati, diffusi dalla Gendarmeria Vaticana, sono in linea con quelli del giorno precedente che ha fatto registrare oltre 40 mila presenze.

I fedeli pregano vicino alla salma di Papa Benedetto XVI

(Foto di VATICAN MEDIA HANDOUT)

Dai reali del Belgio ai presidenti di Ungheria e Polonia, saranno numerose le personalità politiche che prenderanno parte ai funerali di Benedetto XVI, in programma giovedì in San Pietro. Si tratta di partecipazioni «a titolo personale», come confermato dalla sala stampa della Santa Sede, in quanto le uniche delegazioni ufficiali previste dal cerimoniale sono quella italiana e quella tedesca, guidate da Sergio Mattarella e Frank-Walter Steinmeier.