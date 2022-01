Quante mucche c’erano nel 1961? Il singolare quiz per beneficenza Quante mucche da latte c’erano a Monte Marenzo nel 1961? Singolare il concorso lanciato a Monte Marenzo dalla Polisportiva, area sociale, guidata da Angelo Fontana.

Obiettivo raccogliere fondi a favore di Telethon. Tanta la partecipazione al concorso, tanto che ha consentito di raccogliere 1.506 euro.

I partecipanti, per ogni pronostico, dovevano donare un euro alla maratona di solidarietà. Il numero da indovinare era 178. Considerato che ad azzeccare il numero sono stati in sette , si è proceduto a proclamare i vincitori per estrazione,«Il nostro ringraziamento - sottolinea Angelo Fontana - va a tutte le persone che hanno partecipato al gioco, alle persone che hanno dato una mano nella vendita dei biglietti, nonché a quanti hanno donato i premi. La ditta Maina di Torino ha donato tanti panettoni per la nostra sottoscrizione, ma anche per tante persone bisognose. Il primo premio è andato all’idraulica Nata con il buono pranzo per due persone presso la Locanda Corte del Marascia a Calolziocorte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA