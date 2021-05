Schianto in moto a Pisogne: gravissimo un bergamasco di 53 anni Lo scontro in cui sono coinvolte anche tre auto è avvenuto poco dopo le 14 in via Milano, la strada che porta verso Costa Volpino.

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi (sabato 15 maggio) a Pisogne in provincia di Brescia. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso di Brescia. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 14 in via Milano, la strada che porta verso Costa Volpino. Coinvolte tre auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 53 anni, bergamasco, le cui condizioni sono apparse subito gravi. Soccorso dagli operatori del 118, dopo le prime cure sul posto è stato trasportato in elicottero alla Poliambulanza di Brescia, dov’è giunto in codice rosso. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Breno.

