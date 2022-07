Alpeggi aridi e pascoli secchi, in montagna è emergenza siccità: produzione a rischio

Lo segnala Coldiretti Bergamo sulla base del monitoraggio che sta effettuando tra gli associati. «Sull’alpe Cancervo ho circa 300 pecore e capre – racconta Alex Bonaldi, allevatore di San Giovanni Bianco - e la mancanza di precipitazioni mi sta causando parecchi problemi. Con le pozze asciutte i miei animali hanno rischiato di non potersi abbeverare, fortunatamente nei giorni scorsi sono riusciti a portarmi l’acqua con l’elicottero e ora abbiamo ancora un po’ di autonomia. La siccità ha seccato anche tutti i pascoli e per mangiare capre e pecore si devono spostare nel bosco. Una stagione così non l’avevo mai vista».

I rifornimenti dei Vigili del fuoco Anche i Vigili del Fuoco stanno facendo rifornimenti di acqua con l’ausilio dell’autobotte. Sono già intervenuti a Taleggio, Nembro e a Oltre il Colle. Difficoltà di registrano anche all’alpeggio Zuccone ad Oltre il Colle. «Da una decina di giorni – dice Paolo Carobbio, allevatore di Oneta - la pozza dove si abbeveravano i miei animali si è prosciugata. Poiché da noi i mezzi non riescono ad arrivare, quando con le autobotti portano l’acqua nell’alpeggio che si trova a quote più basse, scendo con il trattore e carico le cisterne piene sul cassone. Se la stagione continua senza pioggia, non so come farò».

In generale – sottolinea Coldiretti Bergamo - la situazione dei pascoli in montagna è molto critica. In diverse zone si sta procedendo anticipatamente con il secondo taglio di fieno, ovviamente la qualità non è delle migliori ma si sta cercando di salvare il salvabile visto che dal punto di vista della quantità si sta raccogliendo il 40% del foraggio normale. Il fatto di non avere scorte per l’alimentazione invernale del bestiame mette in difficoltà molte aziende, poiché sul mercato il fieno è introvabile e ha prezzi altissimi.

«I prati sono completamente privi di erba - spiega Andrea Oberti di Bracca - sto già alimentando le mie capre con il fieno, come se fosse inverno. Quest’anno dovrò affrontare costi di produzione alle stelle».