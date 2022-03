Conflitto Russia-Ucraina, bloccate le merci delle imprese bergamasche

Rischio blocco per commercio e trasporti verso Oriente. Il conflitto fra Russia e Ucraina sta tenendo ferme tonnellate di merci con danni per diversi milioni di euro. L’export italiano verso i due paesi vale 8 miliardi di euro, dei quali 250 milioni riguardano la Bergamasca, che negli anni aveva visto crescere i rapporti commerciali, in particolare nel settore della moda, nel comparto del mobile e nell’industria meccanica.

Gli spedizionieri bergamaschi segnalano enormi difficoltà logistiche per rintracciare i camion in viaggio, con numerosi carichi che sono tuttora bloccati nei porti . La criticità riguarda tutti i trasporti, marittimi, aerei e terrestri, non solo diretti verso la zona del conflitto, ma a catena su tutte le altre rotte asiatiche.

Le sanzioni dirette alla Russia stanno creando parecchi problemi anche ai circuiti bancari, con ripercussioni sui pagamenti delle aziende e degli stessi autisti.