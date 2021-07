Costim: si consolida la partnership tra i due soci fondatori, Domenico Bosatelli e Francesco Percassi Polifin (D. Bosatelli) sale al 60% del Gruppo, a Unifin (F. Percassi) il 40%. Fatturato aggregato atteso per il 2021 di circa 300 milioni di euro .

Evoluzione dell’assetto societario del gruppo Costim, primo player nazionale industriale integrato e digitalizzato, in grado di operare lungo tutta la filiera del Real Estate per la realizzazione «chiavi in mano» di grandi progetti di rigenerazione urbana in conto proprio e di terzi. Costim raggruppa in maniera sinergica tre società controllate: Impresa Percassi SpA (general contractor leader nell’edilizia civile), Gualini SpA (player internazionale nella progettazione e realizzazione di involucri edilizi) ed Elmet Srl (azienda di global service, energy service e servizi digitali integrati). È stato raggiunto tra i due fondatori di Costim – cavalier Domenico Bosatelli e avvocato Francesco Percassi – un accordo, a seguito del quale Domenico Bosatelli, per il tramite di Polifin SpA, sale al 60% di Costim Srl e Francesco Percassi, per il tramite della neocostituita Unifin Srl, acquisirà entro l’autunno 2021 il restante 40%.

Tale operazione, dal valore complessivo di 25 milioni di euro, si inserisce nell’ambito del più ampio e solido progetto di crescita e sviluppo del Gruppo di grandi e innovativi concept immobiliari sia in Italia che all’estero. Polifin SpA, holding della famiglia Bosatelli che controlla anche Gewiss SpA, è la committente di Chorus Life Bergamo, un modello di città del futuro la cui realizzazione è stata affidata chiavi in mano a Costim. E’ in tale contesto strategico che si aggiunge la recente sottoscrizione dal parte di Polifin SpA del contratto preliminare per l’acquisizione dell’area degli ex Cantieri Navali Rodriguez di Pietra Ligure per lo sviluppo e realizzazione, sempre tramite Costim, del nuovo prototipo Chorus Life «modello mare». Questa operazione rappresenta l’avvio di una nuova e ancor più ambiziosa fase del processo di crescita del gruppo Costim: Polifin SpA, nella veste di socio di capitale di comprovata ampia affidabilità e visione strategica, in sinergia con la professionalità e competenza del partner industriale Francesco Percassi, potranno imprimere un ulteriore e forte impulso alle strategie di crescita e sviluppo del Gruppo, in continuità con il percorso di managerializzazione che ha accompagnato negli anni la creazione di questa realtà. Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Costim è così composto: Domenico Bosatelli Presidente Onorario, Francesco Percassi Presidente Esecutivo, Jacopo Palermo Amministratore Delegato del Gruppo, Armando Santus, Fabio Bosatelli e Sergio Rubini Consiglieri.

«Sono molto fiducioso di questo investimento nel progetto Costim - dichiara Domenico Bosatelli - in quanto lo sviluppo della replicabilità del concept Chorus Life rappresenta una necessità per l’habitat del futuro. La qualità ed efficienza delle società del Gruppo garantiscono la realizzazione a regola d’arte del modello attualmente in costruzione a Bergamo e degli sviluppi futuri. Inoltre i valori imprenditoriali, la competenza e serietà professionale del Presidente Francesco Percassi e di tutti i collaboratori di Costim costituiscono la certezza del successo futuro del progetto globale». «Sono orgoglioso della fiducia del cavalier Domenico Bosatelli e onorato dell’ulteriore responsabilità affidatami nel condurre Costim nel raggiungimento dei presenti e futuri ambiziosi obiettivi - commenta il Presidente Francesco Percassi -. L’entusiasmo e la fiducia per la grande opportunità che ne deriva mi hanno condotto a investire personalmente dedicandomi interamente allo sviluppo del gruppo Costim e, insieme a tutto il team, alla replicabilità in Italia e nel mondo di Chorus Life».

Il consolidarsi di tale partnership contribuisce a garantire ulteriore solidità, affidabilità e continuità al progetto strategico di crescita del gruppo Costim (attraverso le controllate operative Impresa Percassi SpA, Elmet Srl e Gualini SpA) con un forecast di fatturato aggregato per il 2021 di circa 300 milioni di euro, rispetto ai 215 milioni di euro registrati nel 2020. Nonostante l’emergenza Covid-19, nel corso del 2020 la controllata Impresa Percassi ha registrato circa 150 milioni di euro di valore della produzione con un budget 2021 sopra i 200 milioni; Gualini ha chiuso il 2020 con 34,5 milioni di euro di valore della produzione con un budget 2021 ad oltre 50 milioni di euro; Elmet ha raggiunto nell’esercizio 2020 il valore di produzione di 25 milioni di euro con un budget 2021 di oltre 30 milioni. A questi valori si aggiunge la previsione di fatturato della capogruppo Costim di circa 10 milioni di euro.

