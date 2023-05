Dalla Regione 12 milioni per l’acquisto di auto green

Regione Lombardia torna a proporre gli incentivi dedicati al rinnovo del parco auto in chiave green. La Giunta regionale, infatti, su proposta dell’assessore all’Ambiente Giorgio Maione , ha approvato la delibera che determina i contributi per rinnovare il parco veicolare.

Incentivi con importi diversi a seconda delle caratteristiche delle auto acquistate. Il più alto, 4mila euro, erogato a fronte della rottamazione di una vecchia auto inquinante, se di compra un veicolo a zero emissioni elettrica pura o idrogeno . L’acquisto, poi, deve avvenire tramite di venditori/concessionari abilitati da Regione Lombardia, i quali anticipano in fase di vendita il contributo regionale al cliente.

Niente auto extra lusso

Detto questo, la gamma tra cui scegliere non è illimitata. Niente auto extra lusso, sono previste, infatti, alcune condizioni. Il prezzo base di acquisto (prezzo di listino del modello base) della nuova auto green, al netto di eventuali allestimenti opzionali del veicolo da incentivare, non deve superare i 35 mila euro per la fascia 61-120 g/km di CO2 o 45 mila euro per la fascia 0-60 g/km di CO2.