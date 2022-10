Imprese Vincenti: dieci le aziende bergamasche premiate da Intesa Sanpaolo

L’annuncio è stato dato a margine della prima tappa del tour della quarta edizione, che si è tenuto ieri a Milano. Nessun nome per il momento trapela su quali siano le imprese premiate dalla banca quest’anno, m a una certezza c’è: Imprese Vincenti farà tappa proprio a Bergamo venerdì 25 novembre in una location che verrà presto svelata .

In questa quarta edizione i filoni progettuali del Piano nazionale di ripresa e resilienza hanno acquistato una rilevante centralità, rappresentando sia alcuni dei parametri di selezione delle aziende che i temi portanti del tour, che si sposterà nelle principali città italiane. Presentata a maggio, l’iniziativa per il 2022 ha raccolto un ampio interesse in tutta Italia grazie all’opportunità offerta alle imprese di essere inserite in programmi di accompagnamento alla crescita e di visibilità a livello nazionale realizzati da Intesa Sanpaolo e dai partner del progetto.