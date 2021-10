International Cheese & Dairy Awards: i formaggi Arrigoni vincono 5 medaglie L’azienda bergamasca Arrigoni Battista, che aveva già vinto numerose medaglie anche nelle edizioni precedenti del concorso, continua a conseguire successi. Gli International Cheese and Dairy Awards sono uno dei premi più importanti nel panorama del mondo lattiero-caseario internazionale e ricevono ogni anno oltre 5.500 candidature.

I formaggi Arrigoni Battista continuano a mietere successi anche all’estero e i tre DOP dell’azienda conquistano 5 importanti medaglie – due ori e tre argenti – ai prestigiosi International Cheese & Dairy Awards 2021. Il Taleggio DOP è stato decretato, con la medaglia Gold, “Best Italian Cheese”, il Gorgonzola DOP Dolce si è aggiudicato la medaglia Gold nella categoria “Formaggi erborinati molli” e quella Silver nella categoria “Formaggi erborinati duri” e il Gorgonzola DOP Piccante, infine, ha ottenuto due medaglie Silver, una nella categoria “Formaggi erborinati molli” e una nella categoria “Best Italian Cheese”.

L’ambito premio “Best Italian Soft Cheese” era già stato vinto nel 2019 con il Gorgonzola Dolce DOP da servire al cucchiaio. Prosegue quindi il successo internazionale dell’azienda bergamasca, che aveva già vinto numerose medaglie anche nelle edizioni precedenti del concorso e che si conferma uno dei principali leader del made in Italy nell’export caseario, grazie soprattutto alla filiera completa e all’ampia gamma di formaggi prodotti.

Gli International Cheese and Dairy Awards sono uno dei premi più importanti nel panorama del mondo lattiero-caseario internazionale e ricevono ogni anno oltre 5.500 candidature. Vincere uno di questi prestigiosi premi significa far parte di un gruppo d’élite e di una tradizione centenaria dei migliori della categoria, oltre a ricevere un riconoscimento di alto profilo da parte dei rivenditori del Regno Unito e sulla scena internazionale. I formaggi Arrigoni Battista hanno partecipato agli International Cheese & Dairy Awards 2021 attraverso il proprio importatore Bradbury.

Il caseificio Arrigoni Battista S.p.A nasce a Pagazzano e opera sul territorio bergamasco dal 1914: qui, di generazione in generazione, ha messo in piedi una filiera integrata basata sulla tradizione e sull’innovazione, ovvero sulla tutela della terra e del prodotto finale, ma anche su un’attività costante di Ricerca e Sviluppo in stabilimento. Un’impresa che è sempre stata a conduzione familiare, fondata nel 1914 da Battista Arrigoni e portata oggi avanti dalla quarta generazione capitanata dal Presidente Marco Arrigoni, con il prezioso operato di più di 100 collaboratori. Azienda leader nel mercato lattiero-caseario italiano ed estero – esporta infatti in una quarantina di Paesi del mondo – Arrigoni Battista S.p.A. ha ottenuto negli anni importanti successi, tra cui numerose medaglie a prestigiosi contest internazionali come i World Cheese Awards e il riconoscimento del proprio Gorgonzola da distribuire al cucchiaio come “Best Italian Soft Cheese” (Miglior formaggio molle italiano) agli International Cheese Awards 2019 di Nantwich (UK).

© RIPRODUZIONE RISERVATA